‘Sony heeft productie PlayStation 5 (PS5) opgeschroefd naar 10 miljoen exemplaren’

Sony zou volgens een eerder rapport van Bloomberg van plan zijn om vóór maart 2021 tussen de 5 en 6 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 te produceren, maar het lijkt erop dat de productie van de nieuwe console is verhoogd om aan de vraag te voldoen. Volgens nieuwe rapporten van Bloomberg en Nikkei heeft Sony zijn assemblage partners en leveranciers geïnformeerd dat het de orders voor de volgende generatie console verhoogt.

Meer PS5-consoles vanwege corona

Het Japanse bedrijf wil naar verluidt 10 miljoen PS5-consoles produceren om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar gaminghardware vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zorgen over een tweede golf van coronavirusinfecties kunnen meer mensen langer thuis houden, aangezien regeringen over de hele wereld de inspanningen om hun economieën te heropenen nauwlettend volgen. De herziene prognose van Sony is dat deze aanhoudende situatie zal resulteren in extra vraag naar de PlayStation 5.

Bronnen van Bloomberg geven aan dat logistiek nog steeds een uitdaging zal vormen om al die machines op tijd af te leveren voor de feestdagen. Een groot deel van de consoles van Sony wordt in China gemaakt en via zeetransport over de hele wereld verzonden. Het duurt maanden voordat zendingen via oceaanlijnen van China de VS en Europa bereiken. Nintendo had daardoor eerder dit jaar problemen om de voorraad van zijn populaire Switch-console aan te vullen.

Sony had leveranciers eerder laten weten dat het tegen maart volgend jaar 10 miljoen exemplaren van de DualSense-controller nodig zou hebben voor de PS5. De productie van de nieuwe controller wordt ook verhoogd om aan te sluiten bij het nieuwe productieplan.

Sony begon in juni met de massaproductie van de PS5 en verwacht volgens het laatste plan tegen eind september 5 miljoen stuks te produceren en tussen oktober en december nog eens 5 miljoen. Het bedrijf zou kunnen proberen om luchtvracht te gebruiken voor snellere levering, zoals het deed in 2013 rond de lancering van de PlayStation 4, hoewel luchtvaartmaatschappijen enorm beperkte dienstregelingen hanteren vanwege het coronavirus en er daardoor weinig mogelijkheden zijn voor Sony.

