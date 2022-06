Sony gaat volgende week INZONE-monitoren en -headsets voor gamers introduceren

Er gaan geruchten dat Sony volgende week een Pro-controller voor de PlayStation 5 gaat onthullen, maar daar zal het niet bij blijven. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde insider Tom Henderson komt het bedrijf namelijk met vijf nieuwe producten: drie headsets en twee lcd-monitoren. Deze producten zullen onder de naam INZONE op de markt worden gebracht.

Sony INZONE

Een van de monitoren krijgt een paneel met een resolutie van 3840 x 2160 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. Het tweede model heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels met een 240Hz-paneel. De monitoren hebben VRR-ondersteuning en een responstijd van 1ms. Het 4k-model heeft een DisplayHDR 600-certificaat (600 nits+) en het 1080p-model moet het doen met de laagste DisplayHDR 400-certificerig.

Beide monitoren zullen worden geleverd met ‘gaming assist’-features, waaronder de weergave van de framerate, de gametijd, een viewfinder, het verbeteren van de helderheid op donkere locaties (black equalizer) en het verfijnen van de helderheid en het contrast – om vijanden beter te kunnen zien waarbij deze functies uit/aan kunnen worden gezet afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Het is nog onbekend wat de monitoren gaan kosten.

De drie nieuwe headsets vallen onder de INZONE H-serie. De headsets zijn vooral gericht op gaming en worden geleverd met een ontwerp en functies die zijn gemaakt met de eisen van gamers in het achterhoofd. Prijzen van de headsets zijn nog onbekend.

Sony INZONE H3

Te beginnen met de Sony INZONE H3, de enige headset met een kabel. Het model wordt geleverd met een zwarte microfoon die op de linker oorschelp van de hoofdtelefoon is bevestigd en de draad om de hoofdtelefoon aan te sluiten is naast de microfoon bevestigd. Er is ondersteuning aanwezig voor 360 spatial sound.

Sony INZONE H3 heeft een led-indicator, een usb-c-aansluitig, NC/AMB-knop (noise-cancelling/Ambient Sound Mode) en een volumewiel onder de microfoon. De headset wordt geleverd met een usb-kabel in de doos.

Sony INZONE H7

De Sony INZONE H7 is de tweede hoofdtelefoon op de lijst en dit model kan draadloos worden gebruikt. De hoofdtelefoon ziet er identiek uit als de INZONE H3, maar heeft een andere plaatsing van de knoppen. De INZONE H7 heeft een witte microfoon die op de linker oorschelp van de headset is bevestigd.

Het rechteroorstuk van de Sony INZONE H7 is voorzien van een game/chat-knop, een Bluetooth-knop om de apparatuur te koppelen en een aan/uit-knop. Het wordt geleverd met een usb-c-kabel en een usb-dongle om het apparaat aan te sluiten op een computer. Sony INZONE H7 heeft 360 spatial sound-ondersteuning.

Sony INZONE H9

Sony INZONE H9 is het duurste model in de serie en kan net als de H7 draadloos worden gekoppeld. Het toestel heeft een gelijkaardig design, maar is voorzien van led-licht. De microfoon en de plaatsing van de knoppen van de Sony INZONE H9 zijn dezelfde als die van de H7.

Het pakket bevat opnieuw een usb-c-kabel en een usb-dongle om het apparaat aan te sluiten op een computer. De Sony INZONE H9 is echter de enige hoofdtelefoon in de lijst die beschikt over actieve noise-cancelling voor, naast 360 spatial sound voor gaming.