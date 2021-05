Sony gaat populaire PlayStation-franchises naar mobiele apparaten brengen

Sony heeft bekendgemaakt dat het plannen heeft om zijn PlayStation-franchises naar mobiele apparaten te brengen. Tijdens het bespreken van de bedrijfsstrategie zei ceo Kenichiro Yoshida dat het bedrijf zijn werkzaamheden op het gebied van diensten, mobiel en sociaal gebied als cruciaal beschouwt voor de uitbreiding van het PlayStation-publiek. Het gaat onder meer om recente investeringen in mobile, PlayStation-filmstudio en Discord.

Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan gaf meer details over de plannen die het Japanse bedrijf heeft met PlayStation.

“Vanaf de eerste PlayStation hebben we ons gericht op het ontwikkelen van een platform dat makers in staat stelt om hun visie met miljoenen mensen te delen,” zei hij. “Onze third party-partners en onze first party-studio’s hebben ons platform gebruikt om nieuwe werelden, iconische personages en meesterlijk gemaakte verhalen te ontwikkelen die de wereld verbinden via gedeelde entertainmentervaringen.”

“Daarnaast zullen we de ervaring voor onze community blijven versterken via samenwerkingen met partners en binnen de hele Sony Group. Zoals Yoshida eerder al aangaf, is een bijzonder opmerkelijke samenwerking onze lopende samenwerking met Sony Pictures om belangrijke franchises aan te passen voor film en tv-entertainment. Er lopen momenteel 10 projecten die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden.”

“Een ander belangrijk gebied is de convergentie van Social en Entertainment, waardoor communicatie een steeds belangrijker onderdeel van entertainment wordt. Onze investering in Discord is een ander voorbeeld van de samenkomen van sociaal en entertainment; de reacties van fans op dit nieuws waren positief, wat aangeeft dat men de sociale aspecten van gaming wil uitbreiden.”

“De content die de afgelopen 25 jaar door PlayStation Studios is ontwikkeld, heeft een schat aan franchies gecreëerd en PlayStation meeslepende ervaringen geboden die emoties oproepen en spelers meenemen op avontuur”, aldus Ryan. “We hebben nagedacht over hoe spelers van onze content genieten en hebben al vroeg succes gehad met het experimenteren met mobiele games en apps om gamers meer keuze te bieden. Mobiel is slechts een van de gebieden die we verkennen om miljoenen gamers buiten onze traditionele platforms te bereiken.”

“PlayStation heeft een enorme catalogus van diverse exclusieve titels die kunnen worden overgezet naar games voor smartphones en onze AAA-games of live service-games kunnen aanvullen. We verkennen de mobiele markt met een aantal geweldige PlayStation-franchises, dus blijf op de hoogte. Door investeringen in IP, groepssamenwerking binnen Sony, investeringen in Social en Mobile, zijn we verheugd over de mogelijkheid om onze community verder uit te breiden en miljoenen nieuwe gamers te verwelkomen in de PlayStation-familie.”

Het nieuws dat Sony interesse heeft in de mobiele markt komt niet als een verrassing. De omzet van mobiele games is namelijk 2x zo groot als de consolemarkt. Verder verscheen er onlangs een vacature waaruit bleek dat het bedrijf zoekt naar iemand die een roadmap kan ontwikkelen voor mobiele apparaten voor een periode van 3-5 jaar.