‘Sony gaat PlayStation Now en Plus samenvoegen’

Sony werkt naar verluidt aan een Xbox Game Pass-concurrent en we verwachten later deze week een officiële aankondiging. Het Japanse bedrijf heeft in het Verenigd Koninkrijk retailers gevraagd om alle PlayStation Now-kaarten uit de verkoop te halen.

PlayStation Plus & Now

De verwijdering is een duidelijk aanwijzing dat Sony spoedig gaat onthullen dat PlayStation Now en PlayStation Plus zullen worden samengevoegd. In een intern bericht van de Britse retailer Game staat te lezen: “Winkels hebben tot het sluiten van de dag (woensdag 19 januari) om alle POS- en ESD-kaarten te verwijderen uit alle klantgerichte gebieden en hun digitale content bij te werken in lijn met de aankomende commerciële update van deze week.”

De dienst, codenaam Spartacus, zal volgens Bloomberg PlayStation-bezitters in staat stellen een maandelijks bedrag te betalen voor toegang tot een catalogus van moderne en klassieke games. Het aanbod zal beschikbaar zijn op de PlayStation 4, waarvan meer dan 116 miljoen exemplaren zijn verkocht, en zijn opvolger, de PlayStation 5, die meer dan een jaar geleden is gelanceerd maar nog steeds moeilijk te verkrijgen is.

Het nieuwe abonnement zou drie verschillende niveaus bieden. De eerste zou bestaande PlayStation Plus-voordelen bieden: gratis maandelijkse games en multiplayer. Het tweede niveau biedt een grote catalogus met PlayStation 4-games en in de toekomstPlayStation 5-games. Het derde niveau zou uitgebreide demo’s, gamestreaming en een bibliotheek met klassieke PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games toevoegen.