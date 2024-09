Sony gaat PlayStation 5 Pro dinsdag onthullen

Sony heeft aangekondigd dat er op dinsdag 10 september 2024 een ‘technische presentatie’ plaatsvindt onder leiding van Mark Cerny, de lead architect van de PlayStation 5. De stream, die om 17.00 uur Nederlandse tijd van start gaat, zal negen minuten duren en staat vermoedelijk in het teken van de langverwachte PlayStation 5 Pro.

Volgens insiders, waaronder gamejournalist Tom Henderson, is het aannemelijk dat de PlayStation 5 Pro een aanzienlijke boost in grafische prestaties gaat krijgen. Henderson claimt dat de nieuwe console beschikt over een gpu met 45% meer rekenkracht dan de huidige PS5. Dit moet resulteren in sterk verbeterde ray tracing-prestaties zijn, die tot wel drie keer beter zouden zijn. Daarnaast is er sprake van een nieuwe upscalingtechnologie die de framerate aanzienlijk kan verhogen.

Wat kunnen we verwachten van de PS5 Pro?

De PS5 Pro, intern bekend onder de codenaam ‘Trinity’, zou vooral gericht zijn op grafische verbeteringen. Terwijl de cpu grotendeels ongewijzigd blijft, biedt een boostmodus de mogelijkheid om de kloksnelheid op te voeren tot 3,85 GHz, een kleine stijging van 10%. Echter, de grote sprongen worden gemaakt aan de grafische kant. Ontwikkelaars kunnen rekenen op een gpu die niet alleen sneller is, maar ook beschikt over verbeterd systeemgeheugen, waardoor vooral ray tracing-games er beter uit zullen zien. Games die optimaal gebruikmaken van deze nieuwe mogelijkheden, zullen naar verluidt een speciaal ‘PS5 Pro Enhanced’-label krijgen.

Een nieuwe feature is de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), een technologie die vergelijkbaar is met NVIDIA’s DLSS en AMD’s FSR. Hiermee kunnen games op een slimme manier worden opgeschaald naar hogere resoluties, zoals 4K, zonder dat er een aanzienlijke impact is op de prestaties.

Nieuwe systeemgeheugen en gpu-upgrades

Op het gebied van systeemgeheugen zal de PS5 Pro ook een flinke stap voorwaarts zetten. Het standaard geheugen van de PS5 draait momenteel op 448 GB/s, maar Sony zou dit hebben verhoogd naar 576 GB/s, een toename van 28%. Dit moet ontwikkelaars meer speelruimte geven om hun games te optimaliseren.