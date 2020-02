SEGA Mega Drive Mini nu beschikbaar voor de laagste prijs ooit

De SEGA Mega Drive Mini is sinds september 2019 beschikbaar en momenteel beschikbaar voor de laagste prijs ooit. De miniversie van de iconische SEGA Mega Drive is bij Amazon Duitsland voor slechts €55 euro te bestellen, terwijl het systeem in Nederland voor €69,99 wordt aangeboden. Amazon levert het product gratis in Nederland en België, terwijl je kan afrekenen met iDEAL, creditcard of per bank.

SEGA neemt je met Mega Drive Mini terug naar het 16-bit-tijdperk. Het pakket bestaat uit een miniversie van het originele ontwerp, twee Mega Drive-controllers, een stroomkabel en een HDMI-kabel. Er zijn in totaal 40 legendarische titels aanwezig, waaronder klassiekers zoals Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Altered Beast, Castlevania Bloodlines, Street Fighter II: Special Championship Edition en Mega Man: The Willy Wars. Deze Mega Man-compilatie bestaat uit remakes van de eerste drie games in de franchise en werd in 1994 exclusief uitgebracht voor de SEGA Mini Drive. Andere bekende namen zijn Alex Kidd in the Enchanted Castle, Sonic Spinball en Ghouls ’N Ghosts.