Sackboy: A Big Adventure Special Edition nu beschikbaar voor pre-order in Nederland

De volgende LittleBigPlanet-game wordt op 12 november uitgebracht voor de PlayStation 4 en PS5. Voor de fans van de serie heeft Sony Sackboy: A Big Adventure Special Edition ontworpen en deze versie is nu beschikbaar voor pre-order bij Game Mania. Deze limited edition is alleen beschikbaar met een PS4-label, echter wordt de game gratis geüpgraded naar de PS5-versie, zodat je op beide systemen van het avontuur kan genieten.

Sackboy: A Big Adventure Special Edition

Sackboy: A Big Adventure Special Edition wordt geleverd met een schattige Sackboy-knuffel en een artbook. Daarnaast bevat deze versie een digitaal artbook, digitale soundtrack, vier Sackboy-kostuums van Connor (Detroit: Become Human), Jin (Ghost of Tsushima), Deacon (Days Gone) en Sam Porter Bridges (Death Stranding), vier emotes en 20 verschillende avatars. Wees er snel bij, want het betreft een limited edition die slechts tijdelijk beschikbaar zal zijn. Bij Game Mania wordt de special edition voor €99,99 aangeboden.

Sumo Digital is de ontwikkelaar van Sackboy: A Big Adventure. Tijdens het avontuur spring je door 3D-levels, val je slechteriken aan en los je puzzels op. Sackboy krijgt nieuwe moves en een verzameling gadgets om de wereld te overwinnen. In de aankondigingstrailer zagen we dat Sackboy zal worden vergezeld door een vrouwelijke piraat, hoewel haar personage en verhaaldetails nog verder moeten worden onthuld.

De game ondersteunt lokale en online co-op, inclusief de mogelijkheid om het hele avontuur samen te spelen. Er zijn ook levels die alleen in coöp kunnen worden gespeeld. Op de PS5 zal Sackboy gebruik maken van de nieuwe hardware met haptische feedback van de DualSense, 3D-audio en snelle laadtijden.