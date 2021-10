Rockstar Games Launcher-update bevestigt komst Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Een update voor Rockstar Games Launcher bevat verwijzingen naar de Grand Theft Auto-trilogie. Rockstar werkt volgens meerdere bronnen aan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bestaande uit remasters van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy

Op GTAForums zijn enkele afbeeldingen gepubliceerd die laten zien dat de update verwijzingen bevat naar de Unreal Engine-versies van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas. Op de afbeeldingen is ook te zien dat er achievements beschikbaar zullen zijn, hoewel dat moeilijk een verrassing is te noemen aangezien deze aanwezig zijn in iedere recente Xbox- en PlayStation-game.

De verwachting is dat de trilogie in november 2021 verschijnt voor PS4, PS5, Xbox One-familie, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Windows, Stadia, iOS en Android. De pc- en smartphoneversies zouden nog kunnen worden uitgesteld omdat Rockstar prioriteit geeft aan de consoles.