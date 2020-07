Rocket Arena vanaf vandaag wereldwijd verkrijgbaar

Vandaag kondigen Electronic Arts en de in Seattle gevestigde studio Final Strike Games aan dat Rocket Arena, een explosief 3v3-schietspel waarin raketten allesbepalend zijn, nu verkrijgbaar is met cross-play-ondersteuning op PlayStation 4, Xbox One en PC via Origin en Steam. Met een gevarieerde selectie van tien speelbare helden, configureerbare speelstijlen en zeer competitieve actie biedt Rocket Arena intense dynamische gevechten die de conventies van het genre doorbreken, waardoor het spel totaal anders is dan andere hero shooters.

“Ons spel is met recht een unieke hero shooter die zijn weerga niet kent. Je begrijpt al snel hoe de leuke en krankzinnige gevechten in elkaar zitten, maar daarachter gaat een robuuste, diepgaande game boordevol raketten schuil dat bijzonder competitief en uitdagend is”, aldus Kevin Franklin, medeoprichter van Final Strike Games. “Dankzij onze samenwerking met EA heeft ons team haar visie op Rocket Arena kunnen realiseren zonder compromissen te hoeven sluiten. Met hun steun hebben we een diepgaand multiplayerspel, een rijke wereld en nieuwe IP kunnen maken waar we ongelooflijk trots op zijn. We werken nu al aan heel veel gratis content voor na de release en we willen zo snel mogelijk laten zien wat we nog meer voor al onze spelers in petto hebben.”

Rocket Arena biedt spelers toegang tot 10 speelbare helden, met elk 100 voortgangsniveaus, 10 gevarieerde maps, 22 spelbepalende artefacten, custom games en social/ranked playlists. Het spel bevat tevens vier competitieve gamemodi, een coöperatieve modus, een trainingslevel en oefenmodus, dagelijkse en wekelijkse uitdagingen en talloze cosmetische items – die je allemaal kunt vrijspelen via in-game spelvoortgang.

Daarnaast bevat Rocket Arena diverse unieke mechanismen waarmee je de spelervaring kunt verbeteren, waaronder de Blast Meter, die spelers laat zien hoe ver hun tegenstanders vliegen terwijl ze hen uit de arena proberen te slaan. Spelers gaan dus niet dood en blijven continu in actie. Zodra spelers KO zijn gegaan, vliegen ze terug naar de arena om de omgeving te onderzoeken en terug te keren naar het gevecht, zodat alle deelnemers constant alert blijven. Daarnaast heeft elke held in de kleurrijke selectie van het spel zijn eigen unieke persoonlijkheid, speelstijl en kenmerkende raketwerper; dit alles met een hoog vaardigheidsplafond, zodat spelers diverse geavanceerde bewegingen kunnen maken, zoals raketsprongen tijdens scherpschieten, ontwijkende manoeuvres en vuurcombo’s.

Maar er is nog meer spannend nieuws voor de echte competitieve spelers: het Twitch Rivals Program organiseert de Rocket Arena Crater Cup: een toernooi met meerdere rondes waarin acht teams met de beste spelers, aangevoerd door bekende gaming influencers en streamers, meedoen aan 3v3-matches om kans te maken op $100.000. Het toernooi begint vandaag om 22:00 op Twitch.tv/twitchrivals en iedereen die afstemt maakt kans op een gratis exemplaar van de game. Voor meer informatie lees je onze blog.

Final Strike Games heeft heel veel content in de planning voor de release van Rocket Arena en de periode daarna. Rocket Arena volgt een seizoensmodel van ongeveer 3 maanden, waarbij er nieuwe personages en tijdelijke evenementen met nieuwe maps en modi worden toegevoegd die gratis zijn voor alle spelers. Elk seizoen duikt dieper in de achtergrondverhalen van de helden, de wereld van Crater en introduceert daarnaast talloze nieuwe cosmetische items, een Blast Pass, een nieuw ranked seizoen en nog veel meer. Het eerste seizoen van Rocket Arena begint op 28 juli, slechts twee weken na de release. Met dit seizoen komt de nieuwe speelbare held Flux en meer dan 10 nieuwe playlists voor de social/PvE/ranked modi van Rocket Arena en de dagelijkse en wekelijkse uitdagingen. Voor meer informatie over Rocket Arena ga je naar RocketArena.com.

Rocket Arena is nu verkrijgbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC via Origin en Steam. De Standard Edition kost €29,99; de Mythic Edition kost €39,99 en bevat alle content van de Standard Edition plus de Mythic Guardian Phoenix Jayto Outfit, het item in het spel met de hoogste cosmetische tier, 15 aangepaste effecten, 3 Epic cosmetische items, 2 Epic VFX-trails en 1000 Rocket Fuel: genoeg premium in-game valuta om de Season 1 Blast Pass te kopen (voor 950 Rocket Fuel).

