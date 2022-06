Resident Evil Village: Winter’s Expansion introduceert third-person modus en Shadow of Rose-verhaallijn

Capcom heeft de Winters’ Expansion-dlc aangekondigd voor Resident Evil Village. Deze update introduceert drie nieuwe functies en zal ook onderdeel uitmaken van de nieuwe bundel Resident Evil Village: Gold Edition.

Resident Evil Village: Winter’s Expansion

Winter’s Expansion is voorzien van een third-person modus, waardoor je de wereld kan ontdekken vanuit een volledig ander perspectief. De uitbreiding introduceert ook een update voor de Mercenaries-modus genaamd Additional Orders, waarmee je aan de slag kan met nieuwe speelbare personages, waaronder Chris Redfield, Lady Dimitrescu en Heisenberg.

De DLC brengt daarnaast een nieuw verhaal dat alleen in third-person kan worden gespeeld: Shadow of Rose. In Shadow of Rose krijgen spelers de controle over Ethans dochter Rose, die nu ouder is. Het verhaal is een soort vervolg op Village en laat spelers haar worstelingen ervaren met de angstaanjagende krachten waarmee ze geboren is.

“Om zich te bevrijden van de vloek van haar krachten, gaat ze het bewustzijn van de Megamycete binnen,” luidt de beschrijving van Capcom. “Daar ontmoet ze een meisje dat precies op haar lijkt. In dit mysterieuze rijk van bewustzijn zijn tijd en ruimte onherkenbaar vervormd. Rose wordt begeleid door een wezen dat zichzelf Michael noemt, die haar misschien kan helpen bij het verwijderen van haar krachten.”

Resident Evil Village: Gold Edition en Winter’s Expansion worden op 28 oktober uitgebracht. Op deze dag komt ook de multiplayer game Resident Evil RE:Verse uit.