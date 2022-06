Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7: Biohazard geüpdatet voor Xbox Series X|S en PlayStation 5

Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7: Biohazard zijn vandaag geüpdatet voor Xbox Series X|S en de PlayStation 5. De updates introduceren 4K-ondersteuning, ray-tracing, verbeterde framerates en 3D-audio voor een nog meeslependere ervaring. Daarnaast krijgt de PS5-versie Dualsense-ondersteuning. Bestaande savegames zijn compatibel met de nieuwe versies, zodat je direct kan doorspelen.

Spelers die in het bezit zijn van de Xbox One- en PlayStation 4-versie van Resident Evil 2, Resident Evil 3 of Resident Evil 7: Biohazard kunnen gratis upgraden via het digitale upgradeprogramma op de PlayStation 5 of via Smart Delivery op Xbox Series X|S. Voor de pc-versie komt er ook een update beschikbaar.