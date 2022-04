Remedy werkt aan remakes van Max Payne en Max Payne 2

Remedy Entertainment heeft bekendgemaakt dat het werkt aan remakes van Max Payne en Max Payne 2. Beide games worden als één pakket uitgebracht voor Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.

Remakes Max Payne en Max Payne 2

De remakes maken gebruik van Remedy’s Northlight-engine, die ook werd ingezet voor Quantum Break en Control. Overigens verschijnen Max Payne en Max Payne 2 niet op korte termijn, want volgens de ontwikkelaar bevinden beide titels zich nog in de conceptontwikkelingsfase.

“We waren dolblij toen onze oude vrienden van Remedy ons benaderden over het opnieuw maken van de originele Max Payne-games,” zei Rockstar-oprichter Sam Houser in een verklaring. “We zijn enorme fans van het werk dat het Remedy-team in de loop der jaren heeft gemaakt, en we kunnen niet wachten om deze nieuwe versies te spelen.”

“Max Payne heeft altijd een speciaal plekje in het hart gehad van iedereen bij Remedy en we weten dat de miljoenen fans wereldwijd er net zo over denken. We zijn enorm gelukkig om opnieuw samen te werken met onze partners bij Rockstar Games voor de kans om het verhaal, de actie en de sfeer van de originele Max Payne-games op nieuwe manieren terug te brengen naar de spelers”, aldus Remedy-ceo Tero Virtala.

Rockstar Games-moederbedrijf Take-Two kocht de rechten van Remedy in 2002 voor 34 miljoen dollar. Remedy ontwikkelde de eerste twee Max Payne-games, die in 2001 en 2003 werden uitgebracht. De games werden destijds geprezen om hun baanbrekende visuele effecten, waaronder het gebruik van een slow-motion ‘bullet time’-effect.

Het ontwikkelingsbudget van het spel zal worden gefinancierd door Rockstar Games, waarvan de omvang in lijn zal zijn met een typische Remedy AAA-gameproductie. Volgens de overeenkomst heeft Remedy een royaltymogelijkheid nadat Rockstar Games zijn ontwikkelings-, marketing- en andere kosten voor de distributie en publicatie van het spel heeft terugverdiend.