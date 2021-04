Remedy gaat Alan Wake 2 ontwikkelen

Remedy gaat volgens de doorgaans goed geïnformeerde GamesBeat-journalist Jeff Grubb Alan Wake 2 ontwikkelen. De game zou worden uitgegeven door Epic Games.

“Ik heb gehoord dat Remedy Alan Wake 2 met Games Epic gaat maken,” aldus Grubb. “Het zou een soort vervolg moeten zijn dat fans van de originele game willen zien. Er was meerdere kapers op de kust, maar Epic had de beste deal en het lijkt erop dat Alan Wake 2 eraan komt. Ik weet niet precies wanneer ze het zullen aankondigen, maar dit is wat ik heb gehoord en ik dacht dat jullie het alvast wilden weten.”

Alan Wake werd in 2010 uitgebracht voor de Xbox 360 en Windows. In de game neem je de rol aan van de bestsellerschrijver Alan Wake, echter kan hij al meer dan twee jaar geen letter meer op papier zetten. Om inspiratie op te doen voor een nieuw boek vertrekt hij samen met zijn vrouw, Alice Wake, naar Bright Falls voor een korte vakantie. Alice wordt na een argument op een mysterieuze manier meegesleurd in het water en Alan twijfelt geen moment en spring haar achterna de diepte in. Tijdens het avontuur probeer je het mysterie achter de verdwijning te ontrafelen, terwijl je tegelijkertijd gebeurtenissen meemaakt uit zijn nieuwste boek waarvan hij zich niet kan herinneren dat hij ze schreef.

Remedy heeft in 2019 de publicatierechten van Alan Wake van de oorspronkelijke uitgever Microsoft overgenomen en de studio was al in het bezit van de intellectuele-eigendomsrechten. Creative director Sam Lake onthulde vervolgens dat hij graag een vervolg op Alan Wake wilde maken. De studio ondertekende in 2020 publicatieovereenkomsten met Epic Games voor twee onaangekondigde games.

Het eerste Remedy-project in de deal is een AAA-spel voor meerdere platforms dat al in pre-productie is, zei het bedrijf, terwijl het tweede een kleinschaliger project is dat zich in dezelfde franchise afspeelt. Beide projecten worden ontwikkeld op basis van de eigen Northlight-engine en tools van Remedy. Epic Games Publishing dekt 100% van de ontwikkelingskosten en alle publicatiekosten en deelt de winst 50/50, zodra de ontwikkelingskosten zijn terugverdiend. Remedy’s Lake zei destijds: “Epic begrijpt wat er nodig is om een groot spel te maken. Ze willen ons volledige creatieve vrijheid geven.”