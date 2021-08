‘Remasters Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas verschijnen in 2022’

Rockstar werkt volgens verschillende betrouwbare bronnen aan remasters van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas. De verwachting was dat deze titels nog dit jaar zouden worden uitgebracht, maar een andere insider claimt dat een release in 2022 een stuk waarschijnlijker is.

Remasters GTA III, Vice City en San Andreas

Eerder deze maand berichtte Kotaku dat de remasters van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas in de laatste stadia van ontwikkeling zijn bij Rockstar Dundee, de studio die voorheen bekend stond als Ruffian Games totdat deze in oktober 2020 werd overgenomen door Take-Two. De site suggereerde dat het plan was om de games in oktober of november 2021 uit te brengen voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Windows, Stadia en iOS/Android, hoewel het zei dat de pc- en smartphoneversies kunnen worden uitgesteld omdat Rockstar prioriteit geeft aan de consoles.

In een reactie op het artikel zei Call of Duty- en Battlefield-insider Tom Henderson dat ook hij op de hoogte was van plannen om de geremasterde trilogie uit te brengen, maar dat zijn bronnen spraken over een release ergens in 2022.

Sometime in 2022. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Take-Two heeft bevestigd dat het werkt aan drie onaangekondigde remasters van eerder uitgebrachte games. De uitgever noemde de games niet bij naam, echter lijkt dit gezien de geruchten nagenoeg zeker om GTA te gaan. “We zetten niet zomaar titels over, we nemen de tijd om de titel zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe hardware waarop we de games uitbrengen. Dus verbeteren we de technologie, de graphics en de prestaties. En dat is waarom ik denk dat onze geremasterde titels het meestal zo goed doen”, aldus Take-Two-ceo Strauss Zelnick over het ontwikkelen van remasters.