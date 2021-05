PS5-games nu speelbaar op iOS, macOS en Windows met DualSense

De DualSense-controller van de PlayStation 5 kan nu worden gebruikt in combinatie met de iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV, Windows en Android om PS5- en PS4-games op afstand te spelen. Gamers kunnen de PS Remote Play-app gebruiken om PS5- of PS4-games op afstand te spelen via Windows, macOS, iOS, Android of PS4, echter had de app nog geen ondersteuning voor de DualSense. Daar is deze week verandering in gekomen, hoewel nog niet alle functies van de controller werken.

PS Remote Play | DualSense

Sony maakte op zijn site bekend dat de DualSense compatibel is met Apple-apparaten via Bluetooth. De controller werkt met iOS 14.5 en nieuwer of macOS Big Sur 11.3 of nieuwer. Het goede nieuws is dat de adaptieve triggers werken bij het gebruik van de applicatie. Er zijn helaas ook een aantal minpunten: bij het wisselen van apparaten moet je iedere keer handmatig de DualSense koppelen, er is geen haptische feedback en ook werken de ingebouwde microfoon, 3,5mm-koptelefoonaansluiting en speaker niet.

Volg deze stappen om jouw DualSense-controller te verbinden met een Apple-apparaat:

Schakel de koppelingsmodus op de controller in, houd de knop ‘Create’ ingedrukt en houd vervolgens de PS-knop ingedrukt totdat de lichtbalk knippert. Schakel Bluetooth in op je Apple-apparaat en de DualSense-controller zou moeten verschijnen in de lijst met Bluetooth-apparaten in de buurt. Selecteer de controller en de lichtbalk op DualSense gaat knipperen.

Je kunt nu de DualSense-controller gebruiken om games te spelen met de PS Remote Play-app. Het kan eveneens worden gebruikt om games te spelen die MFi-controllers ondersteunen (controllers die door Apple zijn goedgekeurd voor gebruik op iOS-apparaten).

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition