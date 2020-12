PS5 kopen? Nieuwe voorraad wordt in Nederland pas begin 2021 verwacht

In de afgelopen zeven dagen is de PlayStation 5 weer meerdere keren leverbaar geweest, maar de vraag blijft het aanbod ruimschoots overstijgen. Afgelopen vrijdag zagen we bij Bol.com dat er meer dan 1000 exemplaren werden verkocht binnen twee minuten, waaronder meer dan 200 orders die door onze lezers waren geplaatst. Helaas bleek de webshop niet in staat om alle orders uit te leveren, want enkele uren later na de stap van de verkoop werd een flinke groep teleurgesteld met een annulering. Er werd helaas geen gebruikgemaakt van een wachtrij, in plaats daarvan ontving deze groep een cadeaubon t.w.v. €15. Op basis van onze data schatten we dat ongeveer 25% van de bestellingen op vrijdag is geannuleerd.

Beschikbaarheid PlayStation 5

De grote vraag is wanneer de PlayStation 5 weer te koop zal worden aangeboden en daarover hebben we helaas geen goed nieuws. Volgens Bol.com wordt de volgende levering namelijk pas in begin 2021 verwacht. Doorgaans wordt de nieuwe voorraad landelijk door Sony verdeeld en dat betekent dat de volgende levering rond dezelfde periode zal plaatsvinden bij de overige Nederlandse shops. Dat wil overigens niet zeggen dat deze partijen dan ook daadwerkelijk de PS5 los gaan verkopen, want MediaMarkt en Game Mania hebben aangegeven dat ze eerst alle pre-orders gaan uitleveren voordat de console weer in hun webshops wordt aangeboden. Daarnaast hebben verschillende shops Amazon de voorraad voor de tweede helft van december al in de afgelopen week beschikbaar gemaakt voor pre-order. De kans dat je nog een PS5 kan bemachtigen voor kerst is daardoor niet bepaald groot te noemen.

In de tussentijd blijven we natuurlijk de situatie in de gaten houden en via het onderstaande overzicht zie je direct waar de PlayStation 5 uit voorraad leverbaar is. We werken bovendien nog aan een functie die je automatisch een notificatie stuurt wanneer er een verandering heeft plaatsgevonden, echter durven we voor deze optie nog geen datum te noemen.

