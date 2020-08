‘Pre-order voor Xbox Series X gaat binnenkort van start’

Pre-orders voor Xbox Series X worden binnenkort geopend. Dit claimt een Australisch bedrijf dat samenwerkt met Microsoft.

Reddit-gebruiker bruceharryvok meldde een paar uur geleden op de Xbox Series X-subreddit dat ze een bericht hebben ontvangen van Telstra, een Australische provider die samenwerkt met Microsoft voor Xbox All Access, dat het binnenkort mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen.

“Je hebt je aangemeld om informatie over de Xbox Series X te ontvangen. Pre-orders voor de Xbox Series X met Xbox All Access worden binnenkort geopend. Dit aanbod is exclusief voor Telstra-klanten en je hebt daarvoor een abonnement op een van onze diensten nodig”, aldus Telstra.

Xbox-topman Phil Spencer maakte onlangs bekend dat er in augustus nog een Xbox-evenement zal plaatsvinden. De kans is groot dat we op dit digitale evenement meer te horen krijgen over de prijs, releasedatum en een goedkoper Xbox Series S-model. Het ligt voor de hand dat het kort na het evenement mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen.

Xbox Series X verschijnt later dit jaar wereldwijd.

