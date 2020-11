Pre-order Cyberpunk 2077 voor weinig tijdens Black Friday

Op 10 december kunnen fans van CD Projekt Red eindelijk aan de slag met Cyberpunk 2077. De game werd dit jaar tweemaal uitgesteld en is inmiddels meer dan 8 jaar in ontwikkeling. Voor de gamers die Cyberpunk 2077 gaan spelen op de pc hebben we momenteel een mooie aanbieding. Je kan de titel namelijk voor slechts €41,59 aanschaffen bij CDKeys.com, waarmee je de game kan spelen op de dag van release via GOG.com, een dochteronderneming van CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077

Verder krijgen spelers die Cyberpunk 2077 voor Google’s Stadia bestellen, Stadia Premiere Edition gratis. Hoewel dit geen korting voor de game is, is de Premiere Edition prijzig en te gebruiken in combinatie met andere games. Deze deal duurt tot 18 december of zolang de voorraad strekt, maar er moet worden opgemerkt dat er geen garantie is dat de Premiere Edition rond kerst arriveert.

Je krijgt in ieder geval voldoende speeltijd voor dit bedrag, want een ontwikkelaar van de game claimt inmiddels al meer dan 175 uur onderweg te zijn. Daarnaast zullen er na de release nog verschillende gratis (en betaalde) updates worden uitgebracht. De ontwikkelaar mikt op een 90+ op Metacritic-score.