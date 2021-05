Pre-order: Amiibo van Zelda en Loftwing verschijnt tegelijk met The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Elke legende heeft een begin – en binnenkort kan iedereen het begin van de The Legend of Zelda-tijdlijn beleven met de release van The Legend of Zelda: Skyward Sword HD voor de Nintendo Switch. De HD-versie van dit klassieke avontuur biedt verbeterde prestaties, een soepelere bewegingsbesturing en een nieuwe knoppenbesturing.

Amiibo van Zelda en Loftwing

Op 16 juli verschijnt naast de game en een set Joy-Con-controllers in het thema van het Meesterzwaard en het Hyliaanse Schild ook een amiibo-figuur van Links jeugdvriendin Zelda en haar trouwe blauwe Loftwing. De Amiibo is nu beschikbaar voor pre-order bij NedGame.

De amiibo van Zelda en Loftwing kan tijdens het verkennen van de bovenwereld of kerkers op elk moment gebruikt worden om een checkpoint te creëren en terug naar de lucht te keren. Wanneer spelers de amiibo opnieuw gebruiken wanneer ze zich in de lucht bevinden, of op één van de vele zwevende eilanden boven de wolken, keren ze terug naar het eerder gemaakte checkpoint.