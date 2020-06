Prachtige Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition nu beschikbaar voor pre-order

De limited edition Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition is nu in handen van enkele games en dat gaat ook gepaard met enkele nieuwe foto’s van de console. Reddit-gebruiker Arasake deelde enkele foto’s van de unieke Xbox One X en zoals je kan zien is het een uiterst geslaagd ontwerp. Het pakket bestaat uit een Xbox One X met Cyberpunk 2077-thema (1TB), een code om de game te downloaden en een limited edition controller.

Update → De Limited Edition Cyberpunk 2077 Xbox One X (44.000 exemplaren wereldwijd) is nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com, Amazon Duitsland, Microsoft, MediaMarkt en NedGame voor €299.

CD Projekt Red was van plan om volgende week meer details over Cyberpunk 2077 naar buiten te brengen tijdens het Night City Wire-evenement, maar de ontwikkelaar heeft deze presentatie uitgesteld tot 25 juni vanwege de protesten in de Verenigde Staten. “We hebben besloten Night City Wire te verplaatsen naar 25 juni. We kijken er nog steeds naar uit om nieuwe informatie over Cyberpunk 2077 te delen, maar er vinden momenteel belangrijkere discussies plaats en we willen dat ze worden gehoord. We staan van ganser harte tegen racisme, intolerantie en geweld. Black Lives Matter”, aldus CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077 wordt op 17 september gelanceerd op PlayStation 4, Xbox One en pc.

