Pokémon Sword en Shield krijgen uitbreidingspas voor The Isle of Armor en The Crown Tundra

Nintendo heeft twee uitbreidingen aangekondigd voor Pokémon Sword en Shield. Game Freak onthulde tijdens de meest recente Pokémon Direct dat The Isle of Armor en The Crown Tundra respectievelijk in juni en herfst 2020 voor de Nintendo Switch verschijnen.

The Isle of Armor en The Crown Tundra

Game Freak komt ditmaal niet met nieuwe releases, maar in plaats daarvan zal de Galar-regio worden geopend. De uitbreidingen zullen bovendien gebruikmaken van de bestaande gegevens. De update introduceert nieuwe gyms, accessoires en heel veel nieuwe Pokémon. Het gaat volgens de ontwikkelaar om meer dan 200 Pokémon.

De uitbreidingen introduceren nieuwe Legendary Pokémon, nieuwe Gigantamax-vormen van bestaande Pokémon (zoals de drie starters van Sword en Shield) en gloednieuwe Pokémon, die hun debuut zullen maken in de uitbreidingen. Er staan ook gratis updates op de agenda om de nieuwe Pokémon beschikbaar te maken voor spelers die niet beschikken over de uitbreidingspakketten.

The Isle of Armor en The Crown Tundra gaan verder met het verhaal van Sword and Shield. Armor lijkt een eilandachtig gebied te zijn met een dojo, waar spelers kunnen trainen naast een mentor genaamd Mustard, de eerdere trainer van voormalig kampioen Leon. De Crown Tundra is een winterwereld met een nieuwe coöperatieve ervaring. Game Freak claimt dat de twee nieuwe gebieden groter zullen zijn dan het Wild Area van de game.

De uitbreidingspas kost €29,99 en kan inmiddels worden aangeschaft in de Nintendo Switch eShop.