Pokémon Stadium komt naar het Nintendo Switch Online Expansion Pack

Vanaf 12 april is Pokémon Stadium beschikbaar via het Nintendo Switch Online Expansion Pack. De game verscheen in 2000 voor Nintendo 64 in 2000 in westerse regio’s en bevat alle Pokémon uit de spellen Pokémon Red, Blue en Yellow, evenals verschillende solo- en multiplayer-modi.

Hey Trainers! #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members can play the #Nintendo64 classic Pokémon Stadium – now featuring online multiplayer battles – when it arrives on 12/04! pic.twitter.com/5joAY3lWgH — Nintendo UK (@NintendoUK) April 4, 2023

Pokémon Stadium voor Nintendo Switch

In Pokémon Stadium is het mogelijk om alleen te strijden met jouw team van zes Pokémon in vier toernooien in de Stadium-modus. Je kunt ook tegen de elite Trainers van Kanto vechten in Gym Leader Castle. Een overwinning in één van deze modi levert een plek op in Victory Palace voor je kampioensteam. Door beide modi te voltooien, ontgrendel je een laatste gevecht om zelfs de ultimate Trainer uit te dagen.