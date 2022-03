Pokémon Scarlet en Violet (Nintendo Switch) aangekondigd, updates voor Pokémon Arceus, Go en Unite

The Pokémon Company heeft afgelopen weekend Pokémon Scarlet en Violet voor de Nintendo Switch aangekondigd. In de onthullingstrailer toont het bedrijf de eerste beelden van de games. Scarlet en Violet moeten eind 2022 verschijnen en worden omschreven als een open wereld-avontuur, waarbij ontwikkelaar Game Freak zegt dat ze een nieuwe evolutionaire stap zetten in de Pokémon-hoofdserie.

Pokémon Scarlet en Violet

Trainers kunnen een open wereld verkennen waarin verschillende steden zonder grenzen naadloos overgaan in de wildernis. Pokémon zijn overal te zien in deze wereld: in de lucht, in de zee en op straat. Als een van de hoofdpersonages springen trainers in de wereld van Pokémon Scarlet en Pokémon Violet om hun avontuur te beginnen, waar ze een andere outfit aan krijgen, afhankelijk van welk spel ze spelen. Trainers kiezen vervolgens Sprigatito (gras-Pokémon), Fuecoco (vuur-Pokémon) of Quaxly (water-Pokémon) als hun eerste partner voordat ze op reis gaan.

Pokémon Arceus, Go en Unite

Naast de introductie van Pokémon Scarlet en Violet werd er ook een update aangekondigd voor het onlangs verschenen Pokémon Legends: Arceus. Deze gratis update introduceert een nieuwe quest om te onderzoeken. The Pokémon Company kondigde ook aan dat het een tekenfilmserie gaat maken die zich afspeelt in de Hisui-regio uit het spel, die naar verwachting later dit jaar zal debuteren.

Voor Pokémon Go werd er ook een nieuwe grote update aangekondigd met Pokémon uit de Alola-regio. Deze Pokémon waren voor het eerst te zien in Pokémon Sun en Moon en komen op 1 maart ook naar de mobiele game. Ten slotte heeft Pokémon Unite ook enkele nieuwe functies gekregen met meer intensere gevechten genaamd ‘Fury Battles’. Door in te loggen op de game krijg je momenteel een limited edition Pokémon Day-gear om te dragen.