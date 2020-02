Pokémon Home uitgebracht voor Nintendo Switch, iOS en Android: transfereer Pokémon naar Sword en Shield

Pokémon Home is uitgebracht voor de Nintendo Switch, iOS en Android. De clouddienst werd al eerder aangekondigd voor februari 2020, echter werd er destijds geen specifieke datum genoemd. Met Pokémon Home is het onder andere mogelijk om Pokémon van eerder games over te brengen naar Pokémon Sword en Shield.

Er zijn twee versies van Pokémon Home beschikbaar: een app voor de Nintendo Switch en een mobiele app voor iOS en Android. In de mobiele versie kunnen gebruikers Pokémon ruilen en moet vooral worden gezien als een toevoeging voor de Switch-app in plaats van een alternatief. De Nintendo Switch-, Android– en iOS-versie kunnen nu worden gedownload.

De gratis versie van Pokémon Home geeft je toegang tot de meeste functies van de dienst, maar komt met een aantal beperkingen. Betalende gebruikers krijgen verschillende voordelen, zoals extra opslag. Een abonnement kost €2,99 per maand, €4,99 voor drie maanden of €15,99 per jaar.

Om de lancering van Pokémon Home te vieren, biedt The Pokemon Company een gratis maand Pokemon Bank, de opslagservice op 3DS – en de bijbehorende Poké Transporter-app, die wordt gebruikt om Pokémon van 3DS-games naar Bank te verplaatsen. Dat betekent dat gebruikers die Pokémon van hun 3DS-games naar Pokémon Home willen overzetten geen abonnement hoeven te nemen op beide diensten.