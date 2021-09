Pokémon Go: Season of Mischief gaat Imkay en Malamar introduceren tijdens Psychic Spectacular-evenement

Tijdens het huidige Pokémon Go Season of Mischief zal er een nieuwe Pokémon worden geïntroduceerd. Het gaat om Inkay en zijn evolutie Malamar. De psychische-type Pokemon werd voor het eerst geïntroduceerd in Pokemon X en Y. Niantic heeft gezegd dat de unieke manier van evolueren zal worden overgenomen uit de hoofdgames.

Pokémon Go Season of Mischief – Imkay

Inkay zal verschijnen tijdens het Psychic Spectacular-evenement samen met een aantal andere psychic-type Pokemon. Het evenement loopt van 8 tot en met 13 september. Inkay zal beschikbaar zijn als een zeldzame wild encounter, maar kan ook worden gevangen in raids (1 ster) of door het voltooien van Field Research-taken. Volgens Niantic kan Inkay alleen onder unieke omstandigheden worden geëvolueerd en de ontwikkelaar geeft aan dat trainers die in Pokémon X en Pokémon Y door de Kalos-regio hebben gereisd, misschien wel een idee hebben van wat die omstandigheden kunnen zijn.

Het evenement zal spelers ook meer kansen geven om andere psychic Pokemon te vangen in encounters, raids en via Research Tasks. De Pokémon Abra, Drowzee, Gothita, Solosis en Elgyem verschijnen vaker in reguliere encounters, terwijl Staryu, Chimecho, Bronzor, Espurr, Alolan Raichu, Wobbuffet, Medicham en Metagross in raids opduiken.

Spelers kunnen ook het volgende deel van de Season of Mischief Special Research-opdracht voltooien, waarmee ze meer te weten komen over de mysterieuze Mythical Pokémon Hoopa van dit seizoen. Verder kun je nieuwe stickers krijgen die zijn geïnspireerd op Pokémon van het psychic-type door PokéStops te draaien, cadeaus te openen en ze te kopen in de in-game winkel.