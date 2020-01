Pokemon Go Lunar New Year- en Minccino Limited Research-evenementen aangekondigd

Niantic heeft het Pokémon Go Lunar New Year-evenement aangekondigd en daarnaast kunnen spelers nog uitkijken naar een ander evenement. Op 24 januari viert Pokémon Go het Chinese Nieuwjaar en op 2 februari gaat er een Limited Research-evenement van start met Minccino.

Tijdens het Lunar New Year-evenement zullen er vaker rode Pokémon in de wereld verschijnen en ook kun je Darumaka vangen, een Pokémon die nog niet eerder in het wild is verschenen. Gifts hebben een grotere kans om je te belonen met Rare Candies en hoe meer je met iemand handelt, des te groter de kans dat je een Lucky Friend wordt. Wanneer je een Pokemon ruilt, is er ook een verhoogde kans dat het een Lucky Pokemon wordt.

Pokemon Go Lunar New Year-evenement

Datum en tijd

Vanaf vrijdag 24 januari tot en met maandag 3 februari 2020

Pokémon

Bepaalde rode Pokémon zullen worden uitgelicht. Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot en Foongus verschijnen vaker in het wild!

Als je geluk hebt, zie je misschien een Gyarados in het wild. Heb je het geluk om de felbegeerde rode Shiny Gyarados tegen te komen?

Darumaka komt uit 7 km eieren. Sommige rode Pokémon komen uit 7 km eieren, zoals Shuckle en Foongus. Zijn Pokémon GO-debuut maken wordt Darumaka, de Zen Charm Pokémon!

Minccino Limited Research

Een speciaal Limited Research-evenement vindt plaats op 2 februari en draait om Miniccino. Volgens professor Willow kan de Pokémon evolueren naar Cinccino door het gebruik van een Unova Stone. Minccino komt vaker uit 5 km-eieren en zal beschikbaar blijven in deze eieren na het evenement. Het is bovendien het Jaar van de Rat en dat betekent dat je Pokemon zoals Rattata, Sandshrew en Pikachu vaker in het wild zullen verschijnen.

Datum en tijd

Zondag 2 februari van 14:00 tot 17:00 Nederlandse tijd.

Pokémon