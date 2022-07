Hisuian Growlithe, Qwilfish en Sneasel komen naar Pokémon Go tijdens Hisuian Discoveries-evenement

Niantic zal tijdens het aankomende Hisuian Discoveries-evenement drie Pokémon uit Pokémon Legends: Arceus aan Pokémon Go toevoegen. Het evenement gaat op 27 juli om 10:00 Nederlandse tijd van start en loopt tot en met 2 augustus.

Hisuian Discoveries

Spelers kunnen tijdens het Hisuian Discoveries-evenement Hisuian Growlithe, Hisuian Qwilfish en Hisuian Sneasel aan hun Pokédex toevoegen. De drie Pokémon zullen verschijnen in 7 KM-eieren samen met Hisuian Voltorb. Daarnaast is de Hisuian Qwilfish ook in het wild te vangen. Verschillende andere Pokémon uit Pokémon Legends: Arceus, zoals de Starter Pokémon Rowlet, Cyndaquil, en Oshawott zullen ook verschijnen als beloningen voor Field Research-taken.

Er zijn gedurende het evenement ook extra bonussen beschikbaar, die spelers kunnen vrijspelen door in het weekend van 22 tot 24 juli Global Challenges te voltooien. Deze challenges vallen samen met het Pokémon Go Fest Live-evenement in Seattle. Er kunnen twee Ultra Unlock-bonussen worden bemachtigd; één gerelateerd aan het evenement en de ander gerelateerd aan een speciale raid dag die op 31 juli zal plaatsvinden. Spelers ontvangen een 2x XP-bonus voor het voltooien van de Global Challenges. De raids zullen waarschijnlijk een aantal extra Hisuian Pokémon toevoegen, waarschijnlijk evoluties van bestaande Pokémon, zoals Wyrdeer of Ursaluna.

Tijdens het evenement kunnen spelers ook deelnemen aan de Hisui Cup, een GO Battle League-evenement dat beperkt is tot Pokémon uit de Hisui-regio (samen met Pokémon met Pokedex-nummers tussen #387 en #493). Dit is het laatste evenement dat deze maand staat gepland. Niantic heeft nog niet onthuld wat er in augustus gaat gebeuren, echter gaan er sterke geruchten dat de Galarian Legendary Birds en de resterende Alolan Legendary Pokemon naar Pokémon Go komen.