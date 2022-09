Pokémon Go Community Halloween Day vindt plaats op 15 oktober

Niantic heeft bekendgemaakt dat de Pokémon Go Community Day met Halloween als thema op 15 oktober 2022 zal plaatsvinden. De Community Day begint om 14:00 Nederlandse tijd en duurt tot 17:00. Tijdens het evenement zal Litwick, de Candle Pokémon, vaker in het wild verschijnen.

Pokémon Go Community Day (oktober 2022)

Evolueer Lampent (Litwick’s Evolution) tijdens het evenement of tot vijf uur erna om een Chandelure te krijgen die de Charged Attack Poltergeist kent. Daarnaast is er een Community Day Special Research Story dat $1 gaat kosten, waarmee je toegang tot het exclusieve verhaal Field Notes: Trick of the Light.

Gedurende het evenement zijn er ook de nodige bonussen beschikbaar:

3x XP voor het vangen van een Pokémon.

2x Candy voor het vangen van een Pokémon.

2× kans voor Trainers level 31 en hoger om XL Candy te ontvangen voor het vangen van Pokémon.

Lure Modules die tijdens het evenement worden geactiveerd, blijven drie uur geldig.

Incense geactiveerd tijdens het evenement duurt drie uur.

Maak een paar snapshots tijdens Community Day voor een verrassing.

Er kan één extra Special Trade gemaakt worden voor een maximum van twee voor de dag.

Voor een ruil wordt 50% minder Stardust gebruikt.

Na afloop van het drie uur durende Community Day-evenement kunnen Trainers meedoen aan viersterren Raid Battles. Als je een viersterren Raid Battle tegen een Lampent succesvol hebt afgerond, verschijnt Litwick 30 minuten lang in een straal van 300 meter rond de Gym waar de Raid plaatsvond. Als je geluk hebt, kun je een Shiny Litwick tegenkomen.