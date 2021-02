Pokémon Go Community Day vindt plaats op 6 maart en staat in teken van Fletchling

Niantic heeft bekendgemaakt dat de volgende Pokémon Go Community Day op 6 maart zal plaatsvinden en in het teken van Fletchling zal staan. Het is de eerste Community Day sinds lange tijd die een nieuwe Shiny Pokémon aan de game zal toevoegen.

Pokémon Go Community Day

Velen hadden verwacht en gehoopt dat het zou gaan om de starter Pokémon Unovan, maar in plaats daarvan krijgen we de vogel uit de Kalos-regio. Tijdens het evenement zullen spelers de Shiny-versies van Fletchling vaker tegenkomen.

De Pokémon Go Community Day in maart biedt de gebruikelijk voordelen: Incense is drie uur actief, XP wordt verdrievoudigd door het vangen van Pokémon en je kan een speciale move leren door Fletchling te evolueren tot zijn definitieve vorm (mogelijk tot maximaal twee uur na het evenement). In dit geval zal Talonflame de move Incinerate leren en dit zal erg goed van paskomen in PvP-gevechten. Fletchling is een relatief nieuw personage in Pokémon en een goed gelegenheid om het te ontwikkelen en je Pokédex te voltooien.

Het evenement gaat op 6 maart 2021 om 11:00 Nederlandse tijd van start en duurt tot 17:00.

Verder kun je profiteren van de volgende promoties: