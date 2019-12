Pokémon Go Buddy-systeem krijgt in 2020 grote update

Pokemon Go krijgt een nieuwe update die een geheel nieuw Buddy-systeem introduceert voor de populaire mobiele game. De Buddy Adventure-update verschijnt in 2020 en maakt van je Buddy Pokemon een virtueel huisdier.

Nieuw Buddy-systeem

De update stelt spelers in staat om met je Buddy Pokémon te spelen in AR+ en je kunt je relatie verbeteren door de Pokémon op de juiste manier te verzorgen. Het doel is om je Buddy Pókemon gelukkig te maken door de Pokémon bijvoorbeeld traktaties te voeren. De relatie met je Buddy Pokémon heeft invloed op hoe lang je moet lopen om Buddy Candy te verdienen, het aantal verdiende hartjes per actie en meer.

Er zijn in totaal vier niveaus van affectie beschikbaar, die variëren van goed tot best. Hoe meer je vecht met je Buddy Pokémon, hem voedt en ermee speelt, hoe hoger het niveau. Hier zijn de bonussen die bij ieder niveau horen:

Good Buddy – Je Buddy Pokémon verschijnt op de kaartweergave. Je zult ook zien hoe je Buddy zich voelt op de Buddy-profielpagina.

Je Buddy Pokémon verschijnt op de kaartweergave. Je zult ook zien hoe je Buddy zich voelt op de Buddy-profielpagina. Great Buddy – Je Buddy kan je helpen wanneer je een andere Pokémon tegenkomt. Het kan je ook items brengen die je op je reis kunnen helpen.

Je Buddy kan je helpen wanneer je een andere Pokémon tegenkomt. Het kan je ook items brengen die je op je reis kunnen helpen. Ultra Buddy – Je Buddy helpt je de wereld om je heen te verkennen door je te informeren over interessante plaatsen in de buurt. Je buddy zal je ook souvenirs brengen, die je kunt bijhouden op de Buddy-profielpagina.

Je Buddy helpt je de wereld om je heen te verkennen door je te informeren over interessante plaatsen in de buurt. Je buddy zal je ook souvenirs brengen, die je kunt bijhouden op de Buddy-profielpagina. Best Buddy – Word Best Buddy’s en je Buddy draagt een Best Buddy Ribbon. Pokémon waarmee je de beste vrienden bent krijgen een CP-boost in gevechten, zolang ze nog steeds zijn toegewezen als je Buddy Pokémon.

Een andere welkome toevoeging is dat de update ervoor zorgt dat je Buddy Candy-voortgang niet langer wordt gereset wanneer je wisselt van Pokémon. Niantic werkt daarnaast aan een functie om de Buddy Pokémon van andere spelers te ontmoeten in een gedeelde AR-modus.