Pokémon Community (Classic) Days in april 2022: Stufful en Mudkip

Pokémon Go-spelers kunnen in april uitkijken naar twee Community Days. Het tweede Community Day Classic-evenement staat in het teken van Mudkip en zal plaatsvinden op zondag 10 april. Mudkip was kreeg zijn eerste Community Day-evenement in juli 2019. Eerder dit jaar lanceerde Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic de eerste Community Day Classic met Bulbasaur in de hoofdrol.

Pokémon Go

Spelers krijgen tijdens het evenement nogmaals de kans om een shiny Mudkip te scoren en een Swampert te evolueren, die de Charged Attack Hydro Cannon kent. Spelers die tijdens het evenement, of tot twee uur erna, Marshtomp evolueren tot Swampert, krijgen eveneens toegang tot deze move.

Voor ongeveer een euro is er ook een Special Research-verhaal en een Mudkip Community Day-box met 15 Ultra Balls, 15 Pinap Berries, een Elite Fast TM en een Remote Raid Pass voor 850 PokéCoins. Het evenement zal ook de volgende bonussen bevatten: 3× Catch XP, 3 uur durende Incense, 3 uur durende Lure Modules en GO Snapshot verrassingen.

Net als het andere Community Day-evenement van april, dat zich richt op Pokémon Go-nieuwkomer Stufful (zondag 23 april), zal het Mudkip Community Day-evenement drie uur duren: van 14.00 tot 17.00 uur lokale tijd.