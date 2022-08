PlayStation VR2-versie Resident Evil Village speelbaar tijdens Tokyo Game Show

Sony maakte eerder deze week bekend dat de PlayStation VR2 begin 2023 op de markt wordt gebracht en het bedrijf lijkt ook klaar te zijn om meer van de headset te laten zien. Op de Tokyo Game Show krijgen gamers namelijk voor het eerst de kans om de hardware uit te proberen.

Resident Evil Village

Op Twitter kondigde Capcom aan dat de PlayStation VR2-versie van Resident Evil Village voor het eerst speelbaar zal zijn tijdens het evenement dat op donderdag 15 september van start gaat. “Op de Tokyo Game Show 2022 Capcom-stand is de PlayStation VR2-versie van Resident Evil Village te zien. Ervaar de ultieme immersie door een deel van Castle Dimitrescu te spelen”, aldus Capcom.

In juni werd Resident Evil Village voor het eerst gepresenteerd. De game zal optimaal profiteren van de functies die de headset heeft te bieden, waaronder het 4K HDR-scherm, oogtracking, 3D-audio en nog veel meer.

“Naast de PS VR2-headset gebruik je de PlayStation VR2 Sense-controllers om elke hand in de wereld te vertegenwoordigen. Probeer jezelf te beschermen met je beide armen en Ethan zal zich op dezelfde manier verdedigen; houd een pistool omhoog en Ethan zal de zijne omhoog houden. Je bent nu ook in staat om dynamische acties uit te voeren, zoals het afvuren van je pistool terwijl je een mes met de andere hand vasthoudt, of het vasthouden van een pistool met de ene hand en een shotgun met de andere. Deze geavanceerde controllers vergroten de ervaring van de speler in het spel.”