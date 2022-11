PlayStation VR2 kopen? Vanaf 15 november beschikbaar voor pre-order

Sony heeft bekendgemaakt dat de PlayStation VR2 op 22 februari 2023 wordt uitgebracht. In Nederland gaat de headset voor de PlayStation 5 €599,99 kosten en vanaf 15 november is het mogelijk om een pre-order te plaatsen. Daarnaast is er ook nog een bundel met Horizon Call of the Mountain voor €649,99. De PlayStation VR2 is in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg voorlopig alleen via de PlayStation Store te bestellen.

PlayStation VR2

Het pakket bestaat uit de PlayStation VR2, VR2 Sense-controllers en een stereokoptelefoon. Sony komt ook met een optioneel oplaadstation voor de Sense-controllers; deze gaat €49,99 kosten. Het voordeel van dit station is dat je de controllers niet hoeft te verbinden met een usb-c-kabel. Games voor de PSVR2, waaronder Horizon Call of the Mountain, zullen vanaf deze maand ook beschikbaar zijn voor pre-order. Meer details worden later verstrekt.

De PlayStation VR2 maakt gebruik van inside-out-tracking en dat betekent dat je niet langer een externe camera hoeft te gebruiken om je bewegingen te volgen. De headset heeft HDR-ondersteuning en een resolutie van 4000 x 2040 pixels (2000 x 2040 pixels per oog). Het nieuwe model is slimmer en lichter dan zijn voorganger en komt met een geïntegreerde ventilatieopening voor extra luchtstroom plus een instelknop voor de lens. PlayStation VR2 Sense-technologie omvat belangrijke functies die unieke ervaringen mogelijk maken, zoals headsetfeedback, 3D-audio en de adaptieve triggers en haptische feedback van de VR2 Sense-controllers.