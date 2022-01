PlayStation VR2 en VR2 Sense aangekondigd: alles wat je moet weten

Sony heeft vandaag de PlayStation VR2 aangekondigd voor de PlayStation 5. Naast de headset bevestigde het Japanse bedrijf ook de naam voor zijn nieuwe VR-controller: PlayStation VR2 Sense.

PlayStation VR2

De PlayStation VR2 is voorzien van een oledscherm met hdr-ondersteuning, een resolutie van 2000 x 2040 pixels per hoog en een verversingssnelheid van 90/120Hz. Het scherm is daarmee aanzienlijk scherper dan de originele PSVR, die slechts een resolutie bood van 960 x 1080 pixels. De headset heeft een blikveld van 110 graden en dat is een toename van 10 graden in vergelijking met zijn voorganger. Het installatieproces wordt een stuk eenvoudiger, want de PSVR2 wordt met slechts één usb-c-kabel rechtstreeks op de PlayStation 5 aangesloten.

Een belangrijke verbetering is inside-out-tracking, waarbij je niet langer een losse camera hoeft te gebruiken. De PlayStation VR2 maakt gebruik van vier geïntegreerde camera’s, waarmee ook de controllers kunnen worden gevolgd. Voor ieder oog is er één camera en gamers kunnen hierdoor hun een game te besturen door hun ogen te bewegen en verder kan de headset foveated rendering toepassen. Foveated rendering is een techniek die een oogtracker gebruikt om de werklast voor rendering te verminderen door de beeldkwaliteit in het perifere zicht sterk te verminderen.

Sony zal 3D-audio en feedback via de headset introduceren, wat het bedrijf omschrijft als “een nieuwe zintuiglijke functie die de sensaties van in-game acties van de speler versterkt”. Dit wordt gecreëerd door een enkele ingebouwde motor met trillingen, aldus het bedrijf, waardoor spelers “de verhoogde polsslag van een personage kunnen voelen tijdens gespannen momenten, de rush van objecten die dicht langs het hoofd van het personage passeren, of de stuwkracht van een voertuig als het personage vooruitsnelt.”

Horizon Call of the Mountain

Naast deze nieuwe details werd er ook bekendgemaakt dat Guerrilla Games samen met Firesprite werkt aan een game voor de PlayStation VR2: Horizon Call of the Mountain. In de onderstaande teaser zijn de eerste beelden te zien van de first-person-vr-game. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

PlayStation VR2 Sense

De controllers voor de PlayStation VR2 zullen VR2 Sense worden genoemd. Voorlopig moeten we het doen met een teaser en op een later moment volgt meer informatie. Eerder onthulde Sony dat de controllers adaptieve triggers, haptische feedback en vingerdetectie zouden krijgen. PlayStation VR staat gepland voor 2022, echter is er nog geen informatie beschikbaar over de prijs en het ontwerp van de headset.