PlayStation VR voor PlayStation 5 (PS5) kan mogelijk vingers volgen

De PlayStation Move-bewegingscontrollers werden oorspronkelijk gelanceerd voor de PlayStation 3, maar in 2016 werden ze door Sony teruggebracht als controllers voor de PlayStation VR-headset (PS4). Volgens recente geruchten werkt het bedrijf ook aan een nieuwe PSVR voor de PlayStation 5. Een nieuw patent laat daarnaast zien dat Sony kijkt naar nieuwe manieren om VR-games te bedienen.

PlayStation VR voor PlayStation 5

Het patent, die in 2018 werd ingediend, toont een hand gedragen apparaat met sensoren om individuele vingers te detecteren. De sensor bevindt zich in het midden en kan worden aangepast aan verschillende handmaten. Het apparaat, indien ontworpen zoals het was getekend in de aanvraag, bevat fysieke knoppen met trackingsoftware. Het zou een flinke verbetering zijn in vergelijking met de PlayStation Move, die momenteel wordt gebruikt op de PS4 en afhankelijk is van fysieke knoppen, analoge sticks en licht voor tracking via de PlayStation Camera. Kan de PlayStation Camera het licht van de controller niet zien dan zal de tracking niet werken.

De PS5 ondersteunt de originele PlayStation VR-headset en ook zal er na de lancering van de console een nieuwe versie verschijnen. De originele PSVR is sinds 2016 beschikbaar, drie jaar nadat de PS4 werd uitgebracht. Een revisie volgde in 2017, maar deze bracht slechts een kleine wijziging om HDR-ondersteuning voor de HDMI-switch toe te voegen.

In 2019 diende Sony een patentaanvraag in voor een ‘in-game resource surfacing platform’ dat in januari werd gepubliceerd. Door de console om hulp te vragen bij het verslaan van een gedeelte van een game, kunnen spelers de gegevens van anderen gebruiken om de beste strategie bepalen. Dit is vergelijkbaar met wat Google Assistant belooft via Stadia, maar de volledige applicatietekst van Sony vermeldt dat het geld kan kosten. Sony heeft vermoedelijk in de gaten hoe populair de wallkthrough video’s op sites als YouTube en Twitch zijn.

De PlayStation 5 (PS5) wordt eind 2020 op de markt gebracht. Het is nog onbekend wat de console gaat kosten, omdat Sony de prijs van de Xbox Series X afwacht.