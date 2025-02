Nieuwe PlayStation State of Play op 12 februari: livestream, tijden en verwachte games

Sony heeft aangekondigd dat het een nieuwe State of Play-presentatie zal uitzenden op woensdag 12 februari. De uitzending, die live te volgen is via YouTube en Twitch, begint om 23:00 uur Nederlandse tijd en duurt ruim 40 minuten. Tijdens de presentatie wordt een selectie van games van studio’s wereldwijd getoond, aldus Tim Turi, contentcommunicatiemanager bij Sony Interactive Entertainment.

PlayStation State of Play-livestream

De State of Play-evenementen in januari en februari bieden doorgaans inzicht in games die gepland staan voor de eerste helft van het jaar. Voor deze editie wordt een update verwacht over Ghosts of Yotei, de opvolger van Ghost of Tsushima van Sucker Punch Studios, die werd aangekondigd tijdens de State of Play in september 2024. Ubisoft zou mogelijk meer informatie delen over Assassin’s Creed: Shadows, dat recent werd uitgesteld naar 20 maart.

Daarnaast is er kans op nieuws over Marvel’s Wolverine, de titel van Insomniac Games. Sinds de aankondiging in 2021 is er nog weinig informatie vrijgegeven. Andere mogelijke titels zijn Intergalactic: The Heretic Prophet en Fairgames. Ook gaan er geruchten over een PS5-bundel met Astro Bot, die mogelijk tijdens dit evenement wordt bevestigd. In 2025 staan Death Stranding 2 en Ghosts of Yotei gepland, terwijl releasedata voor titels zoals Fairgames en Marvel’s Wolverine nog ontbreken.

State of Play-presentaties bieden doorgans een mix van nieuwe onthullingen en updates over bestaande projecten. Vorig jaar werden tijdens de januari-editie onder andere Stellar Blade en Rise of the Ronin uitgelicht, evenals Death Stranding 2 en Silent Hill 2. De februari 2023-editie richtte zich op third-party titels zoals Resident Evil 4, Street Fighter 6 en Suicide Squad: Kill the Justice League.

Waar en wanneer te kijken?

De State of Play is woensdag 12 februari live te volgen via de officiële kanalen van Sony op YouTube en Twitch. De uitzending begint om 23:00 uur Nederlandse tijd.