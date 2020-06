PlayStation Plus in juli 2020: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en Erica

De PlayStation Plus-games voor juli zijn vandaag officieel aangekondigd. PlayStation 4-bezitters met een PlayStation Plus-abonnement kunnen volgende week drie games toevoegen aan hun bibliotheek.

Sony kiest normaal gesproken voor een aankondiging op woensdag, maar vandaag (maandag 29 juni) wordt de tiende verjaardag van PlayStation Plus gevierd. Ter viering werden de nieuwe Plus-games onthuld. Vanaf dinsdag 7 juli tot 3 augustus kun je NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en Erica aan je account toevoegen.

Het PlayStation-team kondigde het nieuws aan in een blogpost. “Wow, het is tien jaar geleden dat PlayStation Plus voor het eerst op 29 juni 2010 aan de wereld werd geïntroduceerd, en we willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor het steunen van PlayStation Plus tijdens de afgelopen decennium. Het is door de jaren heen een gedenkwaardige reis geweest, waarbij gamers bij elkaar zijn gebracht en onze leden toegang hebben gekregen tot boeiende content en exclusieve kortingen. We zouden hier niet zijn zonder jullie allemaal, dus als bedankje wilden we deze aankomende maandelijkse aankondiging van games extra speciaal maken door een bonusspel toe te voegen aan onze ongelooflijke line-up”, aldus Sony.

Later deze week komt er nog een gratis PlayStation 4-thema uit ter gelegenheid van het tienjarig bestaan ​​van PlayStation Plus. Daarnaast wordt er komend weekend een gratis online multiplayer-evenement gelanceerd, zodat degenen die geen PlayStation Plus hebben, ook online kunnen gamen.

