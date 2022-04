PlayStation Plus-games voor mei 2022 onthuld, waaronder FIFA 22

De PlayStation Plus-games voor mei zijn onthuld. Vanaf 3 mei tot 7 juni kunnen abonnees aan de slag met FIFA 22 (PS4/PS5), Curse of the Dead Gods (PS4) en Tribes of Midgard (PS4/PS5). Het aanbod werd gedeeld door Dealabs-gebruiker billbil-kun, die sinds eind 2021 de nieuwe PlayStation Plus-titels correct heeft voorspeld.

Lees ook → PlayStation Plus voor 12 maanden momenteel voor 49 euro (april 2022)

In de tussentijd kun je de huidige games nog tot en met 2 mei downloaden. Het bestaande aanbod bestaat uit Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire en Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

PlayStation Plus gaat in juni op de schop en komt straks in drie varianten: Essential, Extra en Premium, die respectievelijk €8,99, €13,99 en €16,99 per maand gaan kosten. Voor bestaande PlayStation Plus-gebruikers gaat alleen de naam veranderen. Het PlayStation Plus Essential-abonnement geeft je iedere maand nog steeds minimaal twee games, korting op titels, cloudopslag en toegang tot online multiplayer.

Het nieuwe PlayStation Plus Extra-abonnement bevat alles van Essential plus een selectie van 400 PS4- en PS5-games. De derde variant is PlayStation Plus Premium met alles van Essential en Extra plus het streamen van PS3-games, het downloaden/streamen van PSX-, PS2- en PSP-games en de mogelijkheid om trialversies te spelen om te kijken of de game in kwestie aan je verwachtingen voldoet.