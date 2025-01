PlayStation Plus-games voor januari 2025 aangekondigd (PS4/PS5)

Sony heeft de PlayStation Plus-games voor januari 2025 aangekondigd. Gebruikers met een Essential-, Extra- of Premium-abonnement kunnen vanaf dinsdag 7 januari aan de slag met Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit en The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Tot die tijd kun je nog de games Takes Two, Aliens: Dark Descent en Temtem aan je bibliotheek toevoegen.

PlayStation Plus-games januari 2025

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

In Suicide Squad: Kill the Justice League nemen spelers de uitdaging aan om de Justice League te verslaan, zowel solo in de singleplayer-modus als samen met vrienden in de multiplayer-coöp. De game van Rocksteady Studios volgt de vier DC Super-Villains terwijl ze het opnemen tegen een buitenaardse invasie en een Justice League die nu vastbesloten is om de stad te vernietigen die ze ooit beschermden. Ondertussen moeten de leden van de Suicide Squad voorzichtig zijn met de explosieve apparaten die in hun hoofden zijn geïmplanteerd, die afgaan bij de minste vorm van verzet. Elk personage heeft een unieke speelstijl, speciale eigenschappen om de wereld te verkennen, aanpasbare wapens en vaardigheden om te ontdekken.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4/PS5)

Need for Speed Hot Pursuit biedt de spanning van hoge snelheid achtervolgingen en gewaagde ontsnappingen, waarbij spelers zowel de rol van een outlaw als een agent kunnen aannemen. Race door de straten in enkele van de krachtigste auto’s ter wereld en gebruik tactische wapens om tegenstanders te slim af te zijn of criminelen neer te halen. De Remastered-versie introduceert verbetere graphics, cross-platform multiplayer, asynchrone competitie via Autolog en alle eerder uitgebrachte DLC.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4/PS5)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe is een uitgebreide versie van de indiehit The Stanley Parable uit 2013. Terwijl de basis van de game ongewijzigd is gebleven, introduceert deze heruitgave nieuwe content, keuzes en geheimen, waardoor de doolhofwereld van het spel verder wordt uitgebreid. Er zijn verder toegankelijkheidsopties toegevoegd, zoals lokalisatie, kleurblindinstellingen en contentwaarschuwingen. Ook deze keer worden spelers begeleid door de stem van Kevan Brighting.