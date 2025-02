PlayStation Plus-games voor februari 2025 aangekondigd (PS4/PS5)

Sony heeft de PlayStation Plus Essential-games voor februari 2025 bekendgemaakt. Abonnees kunnen uitkijken naar drie nieuwe titels: de co-op shooter Payday 3, de humoristische sci-fi shooter High on Life en platformer Pac-Man World Re-Pac. Deze games zijn beschikbaar vanaf 4 februari tot en met 3 maart 2025.

PlayStation Plus Essential-games – februari 2025

Payday 3 (PS5)

Payday 3 is coöperatieve first-person shooter die spelers samen met drie vrienden de ultieme heist laten uitvoeren. De beruchte Payday Gang keert terug, jaren na hun terreurbewind in Washington D.C., om opnieuw de criminaliteit in te duiken.

High on Life (PS4 & PS5)

In High on Life, een humoristische first-person shooter van Squanch Games, beland je in een bizarre intergalactische strijd. Als werkloze tiener zonder toekomstperspectief wordt jouw leven plots op z’n kop gezet wanneer een buitenaards kartel de aarde binnenvalt. Met een arsenaal aan pratende wapens reis je door verschillende buitenaardse werelden om de kwaadaardige Garmantuous en zijn handlangers uit te schakelen.

Pac-Man World Re-Pac (PS4 & PS5)

De klassieker Pac-Man World keert terug in een vernieuwde versie. In deze remake van de PlayStation-platformer uit 2004 krijgt Pac-Man te maken met een rampzalig verjaardagsfeest: zijn vrienden en familie zijn ontvoerd door de Ghosts. Aan jou de taak om ze te redden op Ghost Island. Met verbeterde graphics, strakkere controls en nieuwe modi zoals Maze Mode en Original Mode biedt deze game zowel nostalgie als vernieuwing voor fans van platformers.

Laatste kans: januari-games downloaden

Vergeet niet om de PlayStation Plus-games van januari nog snel toe te voegen aan je bibliotheek. Tot en met 3 februari kun je Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered en The Stanley Parable: Ultra Deluxe nog aan je bibliotheek toevoegen.

Toekomst van PS4-games op PlayStation Plus

Sony heeft aangekondigd dat PlayStation Plus vanaf januari 2026 de focus zal verleggen naar PS5-titels. Hoewel PS4-games nog sporadisch aangeboden zullen worden, ligt de nadruk voortaan op de huidige generatie. Dit heeft geen invloed op eerder geclaimde PS4-games, die beschikbaar blijven zolang je een actief abonnement hebt.