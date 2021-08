PlayStation Plus-games vanaf vandaag te downloaden (augustus 2021)

Vanaf vandaag, dinsdag 3 augustus staan er weer drie nieuwe games klaar voor PlayStation Plus-abonnees. Het gaat om Hunter’s Arena: Legends (PS4/PS5), Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) en Tennis World Tour 2 (PS4). Deze games zijn tot en met maandag 6 september te verzilveren.

Lees ook → PlayStation Plus voor 12 maanden momenteel voor 47 euro (augustus 2021): ideaal voor Plus Collection op PS5

PlayStation Plus – augustus 2021

Hunter’s Arena: Legends

Zoals eerder werd aangekondigd tijdens de meest recente State of Play, komt Hunter’s Arena: Legends naar PlayStation Plus voor zowel PS4 als PS5. De op PvP & PvE gevechten gebaseerde battle royale voor 30 spelers speelt zich af in een oud tijdperk waarin de mensheid het tegen elkaar opneemt, maar ook tegen een groeiend legioen demons dat op de wereld is losgelaten. In dit gevecht krijg je te maken met gevaren op twee fronten. Begeef je in kerkers met een hoog risico en een hoge beloning om het op te nemen tegen demonische vijanden. Gevaarlijk, maar noodzakelijk om te overleven: je verdient krachtige voorwerpen en ervaringspunten. Door jezelf te upgraden, krijg je een broodnodige voorsprong op het slagveld wanneer je het opneemt tegen je Hunter-broeders.

Metacritic score: niet beschikbaar

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

EA’s onorthodoxe teamshooter is terug. Maak je peashooters klaar voor het volgende over-the-top deel in de Plants vs. Zombies-franchise. De spanning stijgt van Neighborville naar nieuwe sociale en free-roam regio’s aan de rand van de meest omstreden township van gaming. Kies een van de 20 volledig aanpasbare personageklassen en perfectioneer je speelstijl terwijl je nieuwe beloningen verdient voor elke overwinning op het slagveld. Vorm een team met vrienden, in coöp op de bank of online, en ga aan de slag met een hele reeks nieuwe uitdagingen. Ga de strijd aan met vijandelijke hordes in PvE, neem het online op tegen anderen, of trotseer de totale chaos in de nieuwe Battle Arena.

Metacritic score: 77

Tennis World Tour 2

Speel als ’s werelds beste spelers of creëer je eigen personage en probeer het wereldklassement te domineren. Speel voor je plezier of doe mee aan de Ranked Mode om je vaardigheden te verbeteren. In het speltype Career kun je je seizoen, je staff, je uitrusting en je sponsors beheren. Daarnaast kun je het lokaal of online opnemen tegen vrienden in het enkel- of dubbelspel. Welk speltype je ook kiest, je zult dynamische, realistische en nauwkeurige gameplay ervaren die je midden in legendarische rally’s plaatst.