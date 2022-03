PlayStation Plus-games van april 2022: Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire en Spongebob Squarepants

De PlayStation Plus-games van april 2022 zijn gepubliceerd. De Dealabs-gebruiker billbil-kun lekt iedere maand vroegtijdig de nieuwe line-up met PS Plus-titels en tot op heden heeft de bron een vlekkeloos trackrecord.

PlayStation Plus-games – april 2022

Volgens de gepubliceerde informatie zijn de volgende games vanaf 5 april beschikbaar voor iedereen met een PlayStation Plus-account:

Hood: Outlaws & Legends

Slay the Spire

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated

De PlayStation Plus-games van maart 2022 zijn nog steeds tot en met 4 april te claimen. Het gaat om Ghost of Tsushima: Legends, Ghostrunner, Team Sonic Racing en Ark: Survival Evolved.

PlayStation Plus ‘Spartacus’

Daarnaast is de verwachting dat Playstation Plus deze week de nodige veranderingen zal ondergaan. Volgens meerdere bronnen gaat Sony namelijk zijn Game Pass-concurrent met de codenaam ‘Spartacus’ onthullen.

De dienst zal PlayStation-bezitters in staat stellen een maandelijks bedrag te betalen voor toegang tot een catalogus van moderne en klassieke games. Het aanbod zal beschikbaar zijn op de PlayStation 4, waarvan meer dan 116 miljoen exemplaren zijn verkocht, en zijn opvolger, de PlayStation 5, die meer dan een jaar geleden is gelanceerd maar nog steeds moeilijk te verkrijgen is.

Het nieuwe abonnement zou drie verschillende niveaus bieden. De eerste zou bestaande PlayStation Plus-voordelen bieden: gratis maandelijkse games en multiplayer. Het tweede niveau biedt een grote catalogus met PlayStation 4-games en in de toekomstPlayStation 5-games. Het derde niveau zou uitgebreide demo’s, gamestreaming en een bibliotheek met klassieke PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games toevoegen.