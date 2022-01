PlayStation Plus in februari 2022: UFC 4, Tiny Tina’s en Planet Coaster

De PlayStation Plus-games van februari 2022 zijn aangekondigd. Vanaf dinsdag 1 februari tot en met 28 februari kunnen PlayStation Plus-abonnees EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition en Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure aan hun account toevoegen. Deze game blijven beschikbaar zolang je abonnement loopt. Vergeet daarnaast niet om de games van januari nog te verzilveren. Het gaat hier om Persona 5 Strikers, Dirt 5 en Deep Rock Galactic.

PlayStation Plus – februari 2022

UFC 4 (PlayStation 4-versie)

Het maakt niet uit hoe of waar je speelt, EA Sports UFC 4 plaatst je in het middelpunt van elk gevecht. Ontwikkel je personage en pas het aan via een uniform progressiesysteem in alle speltypen. Ga van onbekende amateur naar UFC-superster in de nieuwe Career Mode of daag de wereld uit in nieuwe Blitz Battles of Online World Championships om de onbetwiste kampioen te worden. Vloeiende clinch-to-strike-combinaties zorgen voor een sneller reagerende en authentiekere gameplay, terwijl aangepaste takedown- en grondmechanieken voor meer controle zorgen in die belangrijke fases van het gevecht.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PlayStation 4-versie)

Sla skeletten in elkaar, versla draken en vecht tegen gigantische golems in dit eerste Wonderlands-avontuur, geïnspireerd door Borderlands. Beleef de veelgeprezen 2013 quest waar het allemaal mee begon in deze standalone campagne boordevol fantasie, plezier en bergen magische loot. Kies uit zes unieke Vault Hunters, elk met hun eigen kenmerkende vaardigheden en krachtige builds, en stort je in chaotische fantasiegevechten, alleen of in coöp. Gebruik geavanceerde vuurwapens om je een weg te knallen door verraderlijke bossen, spookachtige crypten en angstaanjagende forten. Maar wees gewaarschuwd: je reis kan in een oogwenk veranderen door Tina’s vrolijke chaotische grillen.

Planet Coaster: Console Edition (PlayStation 5-versie)

Verras en verras het publiek terwijl je het pretpark van je dromen bouwt en een echt levende wereld beheert met ongeëvenaarde aandacht voor detail. Wat je niveau ook is, breng je ideeën tot leven. Maak gebruik van Blauwdrukken om snel meer dan 700 kant-en-klare objecten te plaatsen, waaronder coasters, faciliteiten en landschappen; bouw vanaf de grond met gedetailleerde stuk-voor-stuk constructie; of verander de grond zelf met terreinveranderende gereedschappen. Het runnen van je park is al net zo eenvoudig. Gasten reageren in realtime als je prijzen instelt, decorstukken plaatst en spannende nieuwe attracties installeert. Houd ze bezig zodat de bezoekersaantallen – en de winst – omhoogschieten. Op zoek naar inspiratie? Ontdek de Frontier Workshop en gebruik ’s werelds beste ontwerpen in je groeiende imperium. Download coasters, landschappen, gebouwen en complete parken, of krijg meer fans door je eigen creaties te uploaden. Van verbluffende vuurwerkshows tot uitgestrekte cruiseschepen, er zijn geen grenzen aan de creativiteit.