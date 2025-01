PlayStation Plus Extra & Premium januari 2025: God of War Ragnarök en meer

Sony heeft de games voor de PlayStation Plus Extra- & Premium-abonnementen van januari 2025 aangekondigd. Vanaf 21 januari kunnen abonnees aan de slag met elf nieuwe titels. Deze maand bevat enkele uitstekende toevoegingen, waaronder een van de populairste exclusieve PlayStation 5-games: God of War Ragnarök.

PlayStation Plus Extra & Premium (januari 2025)

De grootste titel in de nieuwe line-up is zonder twijfel God of War Ragnarök uit 2022. Deze directe opvolger van de veelgeprezen game uit 2018 zet het verhaal van Kratos en Atreus voort. Met een diepgaand verhaal, indrukwekkende gameplay en uitgebreide extra content heeft deze game talloze prijzen gewonnen en wordt het beschouwd als een van de beste PlayStation-games van deze generatie.

Een andere toevoeging is Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Deze spin-off van de Yakuza-serie draait om Kazuma Kiryu en dient als brug tussen eerdere delen en het aankomende Like a Dragon: Infinite Wealth. Daarnaast komt Atlas Fallen: Reign of Sand naar de dienst. Deze actie-rpg ontving bij de release gemengde reacties, maar een recente update heeft de gameplay en prestaties verbeterd.

Overzicht nieuwe games

PlayStation Plus Extra & Premium

God of War Ragnarök (PS5, PS4)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS5, PS4)

Atlas Fallen: Reign of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS5, PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO: Mutationem (PS5, PS4)

Orcs Must Die! 3 (PS5, PS4)

Citizen Sleeper (PS5, PS4)

Poker Club (PS4)

PlayStation Plus Premium

Indiana Jones and the Staff of Kings (PS5, PS4)

MediEvil II (PS5, PS4)

Voor fans van nostalgie voegt Sony twee klassiekers toe aan de PlayStation Plus Classics-collectie. Indiana Jones and the Staff of Kings uit 2009 sluit perfect aan bij de aankomende release van Indiana Jones and the Great Circle later dit jaar. De introductie van MediEvil II zorgt ervoor dat de volledige MediEvil-serie nu speelbaar is op PS5 en PS4.