PlayStation Plus Essential-games voor augustus 2022 onthuld

De PlayStation Plus Essential-games voor augustus 2022 zijn onthuld. Volgens de altijd goed geïnformeerde Dealabs-gebruiker billbil-kun kunnen abonnees vanaf twee augustus aan de slag met drie nieuwe games: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS5, PS4), Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4) en Little Nightmares (PS4).

PlayStation Plus Essential-games (augustus 2022)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 is een remake van de twee eerste Tony Hawk-games, die in 2022 werd uitgebracht met een PS5-upgrade. Yakuza: Like A Dragon verscheen eveneens in 2020 en is het werk van de Ryu Ga Gotoku Studio. Like A Dragon introduceert een nieuwe protagonist in de Yakuza-franchise, Ichiban Kasug. Als laatste hebben we Little Nightmares dat werd uitgebracht in 2017. Het spel centreert zich rond een jong meisje genaamd Six die moet ontsnappen aan de door monsters geteisterde Maw. Little Nightmares kreeg vorig jaar een vervolg.

Om toegang te krijgen tot deze games, hebben gebruikers alleen een PS Plus Essential-abonnement nodig, maar gamers met een hoger niveau kunnen de games natuurlijk ook aan hun account toevoegen. Vergeet in de tussentijd niet om de games voor deze maand nog te verzilveren: Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5/PS4), Arcadegeddon (PS5/PS4) en The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4).