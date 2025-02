PlayStation Plus Essential-games maart 2025: Dragon Age The Veilguard, Sonic Colors en meer

Sony heeft de PlayStation Plus Essential-games voor maart 2025 bekendgemaakt. Abonnees kunnen binnenkort aan de slag met Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate en Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. De games zijn vanaf 4 maart beschikbaar en kunnen tot en met 31 maart worden geclaimd door abonnees.

PlayStation Plus Essential-games maart 2025

Dragon Age: The Veilguard (PS5)

De grootste game die in maart verschijnt is Dragon Age: The Veilguard, een singleplayer RPG van BioWare. Spelers kruipen in de huid van Rook, een nieuwe held in de Dragon Age-franchise en bundelen de krachten met zeven unieke metgezellen om de corrupte goden die Thedas bedreigen, te verslaan. Ondanks de hoge verwachtingen kon de game, die in oktober 2024 werd uitgebracht, niet aan de verkoopverwachtingen van uitgever EA voldoen.

Sonic Colors: Ultimate (PS4)

Sonic Colors: Ultimate is een verbeterde versie van de klassieke platformgame waarin Sonic het opneemt tegen Dr. Eggman. De schurk heeft een intergalactisch pretpark gebouwd dat wordt aangedreven door de mysterieuze Wisps. Met Sonics snelheid en de unieke krachten van de Wisps verkennen spelers zes kleurrijke werelden vol obstakels. De Ultimate-editie bevat verbeterde graphics, een nieuwe spelmodus en extra gameplay-opties.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5)

Voor liefhebbers van retro-games biedt Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection een verzameling van 13 klassieke TMNT-games van Konami. De collectie bevat onder andere online multiplayer voor bepaalde titels, de mogelijkheid om op elk moment te saven en terug te spoelen, aangepaste controls, artwork en historisch TMNT-materiaal.

Laatste kans op de PlayStation Plus-games van februari

Abonnees hebben nog tot en met 3 maart de tijd om de PlayStation Plus Essential-games van februari toe te voegen aan hun bibliotheek. Dit zijn Payday 3 (PS5), High on Life (PS4, PS5) en Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5).