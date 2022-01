PlayStation Now-games voor januari 2022: Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Fury Unleashed

PlayStation Now-abonnees kunnen vanaf vandaag aan de slag met zes nieuwe games: Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Fury Unleashed, Uturned, Super Time Force Ultra en Kerbal Space Program: Enhanced Edition. Een PlayStation Now-abonnement is beschikbaar voor €26,19 (3 maanden) of €46,99 (jaarabonnement).

De softwarebibliotheek van PlayStation Now bevat meer dan 700 games die kunnen worden gestreamd en meer dan 300 PS4-titels die kunnen worden gedownload en lokaal op een PS4 of PS5 worden gespeeld. Vorige maand werden GTA III: The Definitive Edition, John Wick Hex, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster en Spitlings toegevoegd aan de dienst.

Sony maakte onlangs bekend welke titels het meest worden gespeeld op pc en consoles. Bloodborne was de meest gespeelde PlayStation Now-game op pc (gebaseerd op wereldwijde speeluren) in de periode tussen 1 maart en 1 juni 2021, gevolgd door Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Marvel’s Avengers en Detroit: Become Human.