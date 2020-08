PlayStation 5’s DualSense heeft aanzienlijk grotere accu dan DualShock 4

Er is nieuwe informatie verschenen over de DualSense-controller van de PlayStation 5. Op Twitter heeft iemand, die naar verluidt werkzaam is voor een bedrijf dat accessoires ontwerpt voor Sony en Microsoft, onthuld dat de DualSense is voorzien van een accu met aanzienlijk meer capaciteit in vergelijking met de huidige DualShock 4. Daarnaast werden er ook enkele nieuwe foto’s van de controller gepubliceerd.

DualSense

De DualSense heeft een niet-verwisselbare accu met een capaciteit van 1560 mAh. Dat is een flinke toename ten opzichte van de 1000 mAh-accu van de DualShock 4. Dat de batterijcapaciteit van de PlayStation 5-controller veel hoger is dan die van de DualShock 4, komt niet als een verrassing. Eerder deze maand deden geruchten de ronde dat de accuduur van de DualSense zo’n 3 tot 4 uur langer is in vergelijking met de DualShock 4.

De bron sprak ook over hoe de PS5-controller aanvoelt en zei dat spelers niet teleurgesteld zullen zijn. “Knoppen zijn prettiger om in te drukken dan op de PlayStation 4 en er zitten geen lampjes onder de knop. DualSense is veel aangenamer en comfortabeler dan de DualShock 4, Sony zal je niet teleurstellen. De feedback is magisch, de triggers in de mechanische structuren lijken erg complex.”

much more pleasant and comfortable than the Dualshock4, you wont be disappointed. the feed back is magical, the triggers inside mechanical structures seems very complex, i think. — Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020

