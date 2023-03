PlayStation 5 voor het eerst met kleine korting te bestellen

De beschikbaarheid van de PlayStation 5 is in 2023 sterk verbeterd en we zien inmiddels dat de console zelfs met een kleine korting wordt aangeboden. In de Nederland hebben Bol.com en Amazon de prijs van de God of War Ragnarök-bundel verlaagd van €619,99 naar €589,99.

PlayStation 5 korting

Een PlayStation 5 Disk Edition zonder gebundelde games wordt voor €549 verkocht en en dit betekent dat je een van de beste games van dit moment al voor €40,99 kan bemachtigen (adviesprijs €79,99). Dit lijkt de eerste keer te zijn dat de PS5 met een kleine korting is te verkrijgen sinds de console in november 2020 werd gelanceerd.

In januari gaf Sony aan dat de lange strijd van de PS5 met leveringsproblemen eindelijk voorbij was, en het bedrijf heeft gezegd dat het verwacht dat de console het verkooprecord van de PS4 voor de eerste drie maanden van een kalenderjaar zal breken.

“De PS5-voorraad verbeterde tegen het einde van vorig jaar, en ik ben blij te kunnen delen dat december de grootste maand ooit was voor de verkoop van PS5-consoles, en dat we nu meer dan 30 miljoen exemplaren aan consumenten wereldwijd hebben verkocht”, aldus PlayStation-baas Jim Ryan. “Iedereen die een PS5 wil, zou vanaf dit punt gemakkelijker een bij een winkelier moeten kunnen vinden.”