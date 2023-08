PlayStation 5-systeemupdate introduceert 3D-audio via Dolby Atmos en ondersteuning voor 8TB-ssd’s

Sony heeft een nieuwe bèta van een toekomstige systeemupdate voor de PlayStation 5 uitgebracht. De update introduceert verschillende nieuwe functies, waaronder 3D-audio voor Dolby Atmos-apparatuur, ondersteuning voor ssd’s met een grotere capaciteit (tot 8TB), assistentie met twee controllers en meer. Op dit moment is de update alleen beschikbaar voor geselecteerde gebruikers van het bètaprogramma. Het Japanse bedrijf verwacht de update later dit wereldwijd uit te brengen.

PlayStation 5-systeemupdate

Assistentie

Gebruik een Tweede Controller voor assistentie. Je kunt nu een tweede controller toewijzen aan één account als een assistentiecontroller en twee controllers gebruiken om je PS5-console te bedienen alsof je één controller gebruikt. Deze functie introduceert een nieuwe manier om samen met anderen van games te genieten of een vriend of kind te helpen bij het navigeren door een bijzonder uitdagend gedeelte van een spel.

Om een assistentiecontroller te gebruiken, ga je naar [Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Controllers] > [Tweede Controller voor Assistentie gebruiken] en schakel je vervolgens [Assistentiecontroller gebruiken] in. Je kunt een assistentie gebruiken als je hoofdcontroller een DualSense of DualSense Edge draadloze controller is, of een door de PS5 ondersteunde controller van een derde partij.

De nieuwe update geeft gebruikers ook de mogelijkheid om haptische feedback-effecten in te schakelen tijdens het navigeren op je PS5 met je DualSense-controller, DualSense Edge-controller of PS VR2 Sense-controller. Wanneer dit is ingeschakeld, worden systeemgeluidseffecten voor bepaalde gebeurtenissen fysiek weergegeven via haptiek, zoals het verplaatsen van de focus, het bereiken van het eindpunt van een scrollbaar gedeelte, het aanvinken van een vakje of het ontvangen van een melding of het opstarten van een game. Deze optionele functie verbetert de ervaring en is nuttig voor spelers met een bepaald niveau van zicht- of gehoorbeperking. Om deze functie in te schakelen, ga je naar [Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Controllers] en schakel je vervolgens [Haptische Feedback tijdens Console-navigatie] in.

Dolby Atmos

3D-audio, mogelijk gemaakt door Tempest 3D AudioTech, kan nu worden gebruikt in combinatie met Dolby Atmos-apparaten, zoals soundbars, tv’s of thuisbioscoopsystemen. Om Dolby Atmos in te schakelen, ga je naar [Instellingen] > [Geluid] > [Audio-uitvoer] > [Audio-indeling (prioriteit)] en selecteer je vervolgens [Dolby Atmos].

Sociale functies

Je kunt nu een speler uitnodigen voor een gesloten party zonder de speler automatisch aan de groep toe te voegen of een nieuwe groep te creëren. Bovendien kunnen spelers nu open of gesloten verzoeken naar groepen sturen in plaats van alleen naar individuele spelers.

Als iemand zijn scherm deelt in een party waar je aan kunt deelnemen, zie je nu een voorbeeldafbeelding van hun Share Screen. Je kunt nu gemakkelijk zien welke van je vrienden bezig zijn met een activiteit waaraan je kunt deelnemen onder het tabblad [Vrienden]. Het pictogram ‘Joinable’ wordt weergegeven naast vrienden die een spel spelen waaraan je kunt deelnemen. Je kunt rechtstreeks deelnemen door op de optieknop te drukken en [Join Game] te selecteren, of door op de knop “Join” op hun profielkaart te drukken.

In de Game Hub kun je nu zien hoeveel toernooien je hebt betreden en de hoogste plaats die je hebt behaald, evenals de starttijd voor het volgende toernooi. Je kunt de tegel selecteren om de volledige toernooilijst te bekijken. Verder kun je reacties op berichten toevoegen met emoji’s, waardoor het communiceren met vrienden sneller en eenvoudiger wordt.

Gebruiksgemak

De update maakt het zoeken naar games binnen je gamebibliotheek mogelijk en er zijn verschillende verbeteringen voor Game Help. Naast lopende activiteiten kun je nu beschikbare, eerder beschikbare, aankomende en voltooide activiteiten zien. Wanneer een kaart is geselecteerd, worden de details nu aan de rechterkant van de kaart weergegeven, waardoor het gemakkelijker wordt om doelstellingen en bijbehorende aanwijzingen te vinden.

Gebruikers kunnen met de update het geluid van de PS5-piep dempen of aanpassen wanneer je deze aan- of uitzet, of in de ruststand zet. Ga naar [Instellingen] > [Systeem] > [Piepgeluid]. Om het volume van het piepgeluid aan te passen, selecteer [Volume]. Om het piepgeluid te dempen, schakel je [Piepgeluid dempen] in.

Grotere ssd’s

Je kunt nu een ssd met een maximale capaciteit van 8TB (voorheen was dit 4TB) gebruiken om de opslagruimte op je PS5-console uit te breiden.